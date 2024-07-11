В ПОИСКАХ НЕУТРАЧЕННОГО

Мария Беляева, заведующая отделом сохранения нематериального культурного наследия Камчатского центра народного творчества, называет свои встречи «народные посиделки». Но их смысл гораздо глубже – собрать и сохранить традиции, сказки, напевы, танцы…всё то, что составляет уникальную культуру народов, населяющих камчатскую землю.

Здесь, в Палане, на встречу были приглашены люди, давно, - а то и с рождения, - живущие на Камчатке, чтущие её духовные и культурные ценности. Представители разных поколений, они одинаково трепетно относятся к родному краю, его прошлому и будущему.

Темой беседы как раз и было возрождение национальных праздников и обрядов в том виде, в каком их проводили предки, а также песенно-танцевальной культуры и архаических музыкальных инструментов, бывших в обиходе у коренных народов. По словам Марии Евгеньевны, работа эта ведётся постоянно. Тут важную роль играет время: на полуострове, в том числе в его северной части, есть люди, ведущие традиционный образ жизни, являющиеся носителями знаний, накопленных многими поколениями, и эту бесценную информацию необходимо тщательно задокументировать.

В этом плане паланская встреча была очень представительной. В яранге собрались артисты Корякского фольклорного ансамбля танца «Ангт» им. И.И. Жукова, работники Центра детско-молодёжного творчества «Школьные годы», члены любительского объединения «Чакоки», представители окружного краеведческого музея и семейного музея Хелол, специалисты Корякского центра народного творчества.

- Камчатка – один из регионов, сохранивших свою исконную культуру, - сказала Мария Беляева. – Богатейший пласт представляет собой наследие оленных коряков. Есть и другие объекты нематериальной культуры, перечень которых определён на федеральном экспертном уровне.

Народные посиделки являются очень удобной и эффективной формой сбора фольклорного материала. И Камчатский центр народного творчества активно использует её в своей деятельности. До Паланы Мария Евгеньевна побывала в национальных сёлах Хаилино Тигильского и Анавгай Быстринского районов. С хаилинцами она общалась в дни празднования юбилея замечательного камчатского писателя Георгия Германовича Поротова, и его творчество стало основой для разговора, в котором с участвовали все присутствовавшие. А на быстринской земле в программе посиделок были и участие в эвенской свадьбе, и общение с коллективом народного ансамбля «Нургэнэк», и встреча со старожилами.

Как уже говорилось выше, здесь, в Палане была предметно затронута тема воссоздания архаических музыкальных инструментов – костяного варгана. В северных регионах известны варганы металлические, реже - деревянные; а вот кость для их изготовления в нынешние времена практически не используется, хотя в старину она служила чуть ли не основным материалом для этого. Но есть ещё люди, владеющие старинным мастерством! Его секретами поделился солист Корякского фольклорного ансамбля танца «Ангт» Павел Чече.

Мария Евгеньевна Беляева не скрывает: проведённое в окружной столице время было очень продуктивным. Впрочем, ей приносит радость и творческое удовлетворение каждая командировка в Корякию. Она родилась и выросла в национальном селе Воямполка, культура его коренных жителей является родной для неё. Мария работала во всемирно известном ансамбле «Мэнго» в одно время с такими звёздами, как Светлана Беляева и Елизавета Долган. Они и сейчас – каждая на своём месте - продолжают развивать национальную культуру, в том числе используя богатство бережно хранимого народного творчества.

Александр ТОЛКАЧЁВ

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