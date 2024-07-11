Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Происшествия
  4. Житель Петропавловска едва не погиб из-за курения в постели

Житель Петропавловска едва не погиб из-за курения в постели

11:55
39
Житель Петропавловска едва не погиб из-за курения в постели

В Петропавловске-Камчатском из-за неосторожного курения в постели едва не лишился жизни мужчина. Сигнал о возгорании на улице Автомобилистов поступил на пульт диспетчера сегодня, 11 июля, в 3:57.

Пожарно-спасательные подразделения были на месте уже через шесть минут. В ходе разведки бойцы обнаружили в квартире мужчину — пожарные вынесли его из задымленной комнаты и передали медикам. Пострадавший госпитализирован, предварительный диагноз — ожог верхних дыхательных путей и отравление угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Там добавили, что с начала года из-за неосторожного курения зафиксировано 42 пожара, в которых погибли три человека. 13 возгораний произошли в жилье.
«Крайне опасно курение в постели в нетрезвом виде, так как тлеющий окурок далеко не сразу даёт о себе знать и, как правило, к моменту начала пожара человек успевает заснуть. Выделяющийся при тлении угарный газ способствует усилению сонливости, в результате спящий человек оказывается не в состоянии ни заметить начинающийся пожар, ни принять меры к своему спасению», — рассказал заместитель главного госинспектора ПКГО по пожарному надзору Алексей Кашников.
Телефон пожарной охраны: 01. С мобильных: 101, 112.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Двадцать тысяч жители микрорайона в Петропавловске тренировали навыки самоспасения
За пьяное вождение житель Петропавловска отправится в колонию-поселение
Жителей Петропавловска приглашают на экологическую викторину «Чистый край — чистая планета»
Вахтовка сегодня доставляет жителей Петропавловска до микрорайона Радыгино
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.