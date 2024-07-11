Житель Петропавловска едва не погиб из-за курения в постели

В Петропавловске-Камчатском из-за неосторожного курения в постели едва не лишился жизни мужчина. Сигнал о возгорании на улице Автомобилистов поступил на пульт диспетчера сегодня, 11 июля, в 3:57.

Пожарно-спасательные подразделения были на месте уже через шесть минут. В ходе разведки бойцы обнаружили в квартире мужчину — пожарные вынесли его из задымленной комнаты и передали медикам. Пострадавший госпитализирован, предварительный диагноз — ожог верхних дыхательных путей и отравление угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Там добавили, что с начала года из-за неосторожного курения зафиксировано 42 пожара, в которых погибли три человека. 13 возгораний произошли в жилье.

«Крайне опасно курение в постели в нетрезвом виде, так как тлеющий окурок далеко не сразу даёт о себе знать и, как правило, к моменту начала пожара человек успевает заснуть. Выделяющийся при тлении угарный газ способствует усилению сонливости, в результате спящий человек оказывается не в состоянии ни заметить начинающийся пожар, ни принять меры к своему спасению», — рассказал заместитель главного госинспектора ПКГО по пожарному надзору Алексей Кашников.

Телефон пожарной охраны: 01. С мобильных: 101, 112.