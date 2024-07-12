58 километров дорог отремонтируют на Камчатке в этом году

В Камчатском крае в 2024 году отремонтируют около 60 километров дорог. Работа ведётся в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«В этом году 22 объекта в ремонте, из них девять — региональные, 12 — дороги в Петропавловске-Камчатском. Объектов достаточно много, работы много. Всего в общей сложности отремонтируем 58 километров. Объекты разные, в том числе и мосты. На всех городских объектах, за исключением двух, в настоящий момент контракт заключён и в ближайшее время подрядчик приступит к выполнению работ. Дороги ремонтируем и сейчас жители могут увидеть уже отремонтированный участок дороги в микрорайоне Завойко. Сейчас ведутся работы на улицах Савченко и Академика Курчатова, на Космическом проезде. В этом году, благодаря вовлеченности администрации города, мы вышли на новый качественный уровень. Теперь мы на некоторых объектах выполняем и озеленение», — сообщил Александр Сафонов.

В пресс-службе правительства Камчатки напомнили, что национальный проект «Безопасные качественные дороги» направлен на безопасность дорожного движения и успешно реализуется с 2019 года. Так, ведётся ремонт дорог, мостов, установка камер фиксации нарушений ПДД, особое внимание уделяется качеству работ. Национальный проект призван сделать дороги в стране и регионах комфортными и безопасными.