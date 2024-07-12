Подрядчик на Камчатке готовится к асфальтированию дороги к океану

В Камчатском крае подрядчик готовится приступить к асфальтированию дороги к побережью Тихого океана. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Полным ходом продолжаются работы по строительству дороги до Халактырского пляжа. Работы выполняет Государственное унитарное предприятие Камчатского края “Дорожное ремонтно-строительное управление”. Задействовано несколько десятков единиц дорожно-строительной техники и около 50-и дорожных рабочих. В настоящий момент идут работы по устройству земельного полотна, водопропускных труб, укладывается на отдельных пикетах дорожная одежда. Надеемся, что погода позволит, и подрядчик сможет приступить к асфальтированию первых участков этой автомобильной дороги в конце июля», — сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александр Сафонов.

Строительство дороги позволит сделать пляж городским парком, куда смогут приезжать и дети, и мамы с колясками, и пожилые люди, и семейные пары.

Отметим, что протяжённость дороги до Халактырского пляжа составляет 4,5 километра. На объекте предполагается одно мостовое сооружение. Также там установят освещение и остановочные павильоны. В конце дороги будет обустроят кольцо и парковочную площадку.