Ремонт дороги в микрорайон Завойко завершили в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском отремонтировали более двух километров дороги в микрорайон Завойко. Накануне глава города Константин Брызгин проверил выполнение работ на объекте.

«Дорога в микрорайон Завойко является одним из важнейших объектов дорожной сети и ежегодно поддерживается в ходе текущего ремонта. В этом году принято решение первые два километра заасфальтировать в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». В настоящий момент работы уже выполнены. Кроме того, проведены превентивные мероприятия для того, чтобы исключить так называемую пучинистость грунта, а именно прочищены пропускные каналы», - сказал Константин Брызгин.

В ходе ремонта дорожники демонтировали изношенный верхний слой покрытия и уложили новое полотно площадью около 16 тысяч квадратных метров. В ближайшее время специалисты нанесут разметку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петропавловска. Там добавили, что объект находится на пятилетнем гарантийном обслуживании, в случае возникновения дефектов компания-подрядчик обязана будет устранить их за счёт собственных средств.

Напомним, в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в столице края приведут к нормативам 12 участков улично-дорожной сети общей протяжённостью более 15 километров. Работы пройдут в разных районах города. Самым протяжённым станет пятикилометровый участок Халактырского шоссе. В числе объектов нацпроекта также участки по улицам Степной, Морской, Давыдова, Кирдищева, Восточному шоссе и другим.