Полноприводный сверхтяжелый автогрейдер приобрели для Олюторского района Камчатки

На Камчатку поступила первая единица техники, закупленная в 2024 году в рамках поручения губернатора Камчатского края. Вопрос о необходимости обновления специализированной техники в крае возник давно. Отсутствие должного внимания к этому вопросу на протяжении многих десятилетий (экономия средств на обновление; отсутствие контроля за использованием техники; недостаток высококвалифицированных кадров) привели к практически сто процентному износу имеющейся у органов местного самоуправления коммунальной техники, так необходимой для решений вопросов местного значения. В июле 2023 года на оперативном совещании губернатор Владимир Солодов дал поручение ежегодно предусматривать в бюджете Камчатского края средства на приобретение не менее шести единиц коммунальной техники для отдалённых сёл. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Таким образом, новый полноприводный сверхтяжелый автогрейдер СДМ-25 прибыл на полуостров и в ближайшее время отправится в село Тиличики Олюторского района для эффективного и качественного исполнения задач по содержанию сельской территории.

До конца года за счёт средств краевого бюджета будет закуплена техника ещё для пяти муниципальных образований: Быстринского, Милькоского и Тигильского округов, Пенжинского района и для посёлка Палана.