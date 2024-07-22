В Петропавловске состоится отборочный этап «Игр ГТО 2024»

В Камчатском крае состоится отборочный этап Межрегионального фестиваля «III открытый Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО 2024». Фестиваль пройдёт с 1 по 3 августа 2024 года на двух площадках: ФОК «Звездный» в Петропавловске-Камчатском и ФОК «Радужный» в городе Елизово. К участию приглашаются юноши, девушки 14-17 лет; мужчины, женщины от 18 лет и старше.

Программа фестиваля состоит из гонки ГТО в личном зачёте. Гонка ГТО – это комплекс упражнений, состоящий из двух частей. В первой части участники выполняют максимальное количество кругов из четырёх упражнений за четыре минуты. После минутного перерыва участники приступают к выполнению второй части комплекса упражнений, которая состоит из трёх упражнений, их необходимо закончить максимально быстро за пять минут. Об этом сообщает Telegram-канал министерства спорта Камчатского края.

Команда в составе 12 человек из числа победителей и призеров регионального фестиваля представят Камчатский край на финальном этапе фестиваля ГТО Дальневосточного федерального округа в сентябре во Владивостоке.

Правила проведения отборочного этапа фестиваля здесь: https://clck.ru/3C3Z6W