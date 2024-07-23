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У берегов Камчатки рыбопромышленники освоили 28 % объёма возможного вылова

13:05
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У берегов Камчатки рыбопромышленники освоили 28 % объёма возможного вылова

В Камчатском крае рассказали о ходе лососёвой путины. По состоянию на 21 июля, вылов составляет 47 454 тонны (неделя +20 321 тонна), освоение – 28,4 процента от объёма возможного вылова в 167 079 тонн. Объём ниже показателей 2022 года на – 15 148 тонн (в 2022 году - 62 602 тонны).

В рамках промышленного рыболовства добыто 46 759 тонн. Промысел осуществляется на Восточном и Западном побережьях Камчатки (на морской приустьевой акватории бассейна реки Озерной промысел открылся c 22 июля).
В Карагинской подзоне выловили 35 655 тонн (в 2022 году – 39 126 тонн). Основу уловов составляет горбуша – 32 066 тонн, также добыто 2 357 тонн кеты, 1 208 тонн нерки и 24 тонн чавычи. Об этом сообщает ИА «Камчатка» Северо-Восточное территориальное управление федерального агентства по рыболовству.
В Петропавловско-Командорской подзоне добыли 2 085 тонн (в 2022 году – 13 530 тонн). Основная доля вылова (79 процентов) приходится на усть-камчатскую нерку, вылов составляет 1 652 тонны (всего нерки – 1 715 тонн), также добыто 196 тонн чавычи, 141 тонна кеты, 32 тонны горбуши и 0,4 тонны кижуча.
В Западно-Камчатской подзоне поймали 2 133 тонны (в 2022 году – 1 403 тонн), в том числе – 875 тонн нерки, 775 тонн горбуши, 481 тонна кеты и 0,6 тонны кижуча.
В Камчатско-Курильской подзоне добыто 6 796 тонн (в 2022 году – 7 018 тонн), в том числе 5 437 тонн нерки, 1 064 тонны горбуши и 295 тонн кеты.
Как ранее сообщало ИА «Камчатка», на Дальнем Востоке к началу июля объёмы вылова лососей оказались в два раза ниже, чем в аналогичные периоды двух предыдущих лет. Специалисты связывают это с неблагоприятными погодными условиями и прогнозируют заметный рост оптовых цен на лосось.

Фото: Виктор Гуменюк

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