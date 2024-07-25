Воспитанники детского сада на Камчатке начали изучать корякский язык

Корякский язык начали изучать воспитанники детского сада «Рябинка» в Палане на Камчатке. Об этом изданию «Камчатский край» рассказала заведующая детским садом Татьяна Петрова.

Детский сад «Рябинка» в Палане - одно из самых крупных дошкольных образовательных учреждений на Севере Камчатского края. В детском саду 11 групп, его посещает более 165 детей, более 70 процентов из которых относятся к числу коренных малочисленных народов Севера.



Занятия для воспитанников старшей и подготовительной групп начались с апреля 2024 года. Для этого в одном из залов детского сада была создана специальная игровая площадка, на которой расположился стилизованный чум, игрушечные нарты, отдельные предметы быта и одежды коряков.



«Возрождение и сохранение родных языков – это великое дело! Людей, которые с такой самоотдачей занимаются этим, на всей Камчатке единицы. Поэтому особенно приятно, что один из них – молодой и талантливый писатель Кирилл Косыгин – внук известного камчатского писателя Владимира Косыгина (Коянто) – стал членом нашего коллектива. Он проводит занятия в интересной игровой форме для деток 5-7 лет. Основы корякского языка у нас получают 63 ребёнка», - рассказала Татьяна Петрова.



Как ранее сообщало ИА «Камчатка», после окончания Полярной академии в Санкт-Петербурге Кирилл Косыгин вернулся в Палану, в которой родился и вырос. У него уже вышла книга «Сказки для моих сыновей», созданная на основе корякского фольклора. Кирилл Косыгин стал финалистом проекта "Языковая арт-резиденция", которая объединила писателей, пишущих свои произведения на родных языках.