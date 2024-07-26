38-летний житель Камчатки стал жертвой медведицы

В Камчатском крае вечером 25 июля обнаружили тело 38-летнего мужчины. Он ушёл из дома несколько дней назад, вечером в четверг его растерзанные останки обнаружили у реки в нескольких километрах от посёлка Термального.
«Видимо, местный житель попал в охотугодья медведицы. Она защищала свою территорию», - поделился своими предположениями с корреспондентом ИА «Камчатка» общественный охотинспектор Владимир Шаблий.
Подробности здесь: https://kamtoday.ru/news/accidents/muzhchina-stal-zhertvoy-medveditsy-na-kamchatke/
Фото: Артём Безотечество