38-летний житель Камчатки стал жертвой медведицы

В Камчатском крае вечером 25 июля обнаружили тело 38-летнего мужчины. Он ушёл из дома несколько дней назад, вечером в четверг его растерзанные останки обнаружили у реки в нескольких километрах от посёлка Термального.

«Видимо, местный житель попал в охотугодья медведицы. Она защищала свою территорию», - поделился своими предположениями с корреспондентом ИА «Камчатка» общественный охотинспектор Владимир Шаблий.



