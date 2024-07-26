На Камчатке туристов, пострадавших от камнепада, эвакуировали с Ключевской сопки

В Камчатском крае камнепад стал причиной происшествия на Ключевской сопке. Во время восхождения на самый высокий активный вулкан в Евразии накануне, 25 июля, туристическая группа из трёх человек попала под камнепад, двое получили травмы. Один из группы спустился к домику вулканологов и вызвал на помощь спасателей. Об этом корреспонденту ИА «Камчатка» рассказал представитель чрезвычайного ведомства.

«На Ключевском вулкане турист повредил ногу. Предварительная причина: камнепад. 4000 метров. Начинаем спасательную операцию. Все время говорю: Нечего делать делать на этом вулкане. Но никто не слушает... Одним - нужны деньги, другим - фотки в соцсети... Спасателям нечего делать - они ж так любят бегать на 4000 метров с носилками», - написал на своей странице в социальной сети министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

