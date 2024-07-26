Долина гейзеров - не для всех, а Халактырский пляж - пожалуйста!

Министр туризма Камчатского края ответил на вопросы журналистов Информационного агентства "Камчатка". Темой для разговора стали планы властей региона по развитию туристской сферы экономики на ближайшую перспективу. Разговор был более чем откровенный.

Куда заведёт дорога

Еще несколько лет назад асфальтовая дорога на Халактырский пляж казалась фантастикой. Но, благодаря инициативе губернатора Камчатского края Владимира Солодова, дорога строится, и (мы надеемся!) начнёт радовать всех уже до конца 2024 года.

- Останется ли после этого излюбленное место отдыха камчатцев таким же доступным для туристов и для местных жителей, или сюда зайдет крупный бизнес, превратив его в место «элитного» отдыха?

«Будущее Халактырского пляжа – это городской парк отдыха. Бизнес, который сейчас расположен на пляже — это, скажем так, сопутствующая история благоустройства, история создания дополнительного комфортного пребывания гостей», — заверил Владимир Русанов.

Министр пообещал, что в ближайшие несколько лет жители и гости Камчатки увидят положительные изменения в создании инфраструктуры пляжа:

«Это сфера ответственности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Знаю, что у них активно ведется проектирование объектов благоустройства. Всё это создаётся с оглядкой на то, чтобы нашим жителям круглый год было комфортно туда добираться и там находиться».

Список надёжных туроператоров

Где можно найти полный список «законных» камчатских туроператоров с контактами и их предложениями по турам?

«Ведение реестра туроператоров осуществляет министерство экономического развития Российской Федерации, на его сайте представлен данный реестр. Информация там обновляется регулярно, потому что туроператорское свидетельство выдается на один год, и каждый год туроператор должен его продлевать. Кто-то делает это вовремя, кто-то с задержкой. Поэтому в реестре по Камчатскому краю числится то 136 туроператоров, то 132. Но в целом за последние годы мы видим значительный прирост — каждый год плюс где-то 14%. Это говорит о том, что туризм на Камчатке становится более цивилизованным», — считает министр.

Еще несколько лет назад активную туристическую деятельность вела только половина представленных в реестре туроператоров. А сейчас, по словам министра, в деле все участники списка.

Предложения туров можно найти на сайте visitkamchatka.ru. Там для удобства пользователей есть ссылка на федеральный реестр, благодаря чему сразу можно посмотреть контакты туркомпаний и проверить, находятся ли они в реестре.

- Что делается в парке «Три вулкана», каков ближайший план действий?

- «Три вулкана» — это наш основной инвестиционный, системообразующий проект. Именно благодаря этому проекту с большим объемом инвестиций сейчас строится уникальная дорога. В настоящее время проектная документация курорта, который будет называться «Сопка горячая», находится на рассмотрении главной государственной экспертизы. Известно также, что инвестор находится в финальной стадии возведения строительного городка, где будут размещены бригады, и уже в этом году стартует строительство», — рассказал Владимир Русанов.

Министр отметил, что наличие дороги обеспечит большее чем сейчас количество туристов без увеличения антропогенной нагрузки. Более того, проект «Сопка горячая» прошел оценку соответствия по национальному стандарту зеленого строительства GreenZoom и получил сертификат золотого уровня. Это означает, что проект реализуется при максимальном сохранении природного потенциала.

Куда податься туристу в городе

- Как сделать Петропавловск-Камчатский более привлекательным для туристов.

Владимир Русанов уверен, что туристическую инфраструктуру в краевом центре необходимо развивать. Тем более, что камчатское лето не всегда радует солнечной погодой, а в ненастье невозможны ни вертолётные туры, ни морские прогулки, ни восхождения на вулканы. Чем занять в дождь туристов, которые прилетели на Камчатку для активного отдыха? Для камчатских туроператоров это настоящий вызов.

«Эти вопросы решит развитие городской инфраструктуры в рамках мастер-плана, который уже выходит на стадию реализации», — считает министр туризма Камчатского края.

В качестве одного из примеров Русанов привёл общественный центр, который через несколько лет построят под Никольской сопкой.

«В проекте мы прописали техническое задание, по которому турист, попав в этот центр, должен с удовольствием провести в нём порядка четырех часов — посетить музеи, кафе, рестораны, центры досуга, выставки. Помимо общественного центра планируется возведение различных спортивных комплексов и гостиниц категории 4 и 5 звезд. Гостиницы данных категорий — это большие комплексы со спа-зонами, бассейнами, общепитом, центрами досуга, со спортзалами. В таких местах можно приятно и с пользой провести время, делая паузу в своём активном отдыхе».

Альтернатива путешествию в Долину гейзеров — мнение министра

- Почему бы не предоставить сертификат на посещение Долины гейзеров всем жителям Камчатки хотя бы раз в жизни, ведь цены на посещение этой уникальной природной достопримечательности для большинства недоступны.

- Благодаря губернатору Владимиру Солодову, уже реализована идея дарить посещение Долины всем выпускникам камчатских школ. Инициативу высоко оценили на федеральном уровне, ведь в других регионах не сделано ничего подобного. При этом, напомню, что наш бюджет дотационный. И он, в принципе, дефицитный, — сказал Владимир Русанов. — Сейчас средняя цена на перелет в Долину гейзеров для жителей нашего региона со скидкой составляет 65 тысяч рублей. Если буквально перемножить количество жителей на стоимость полёта, сумма получается больше 20 миллиардов».

Желающим слетать в Долину министр предложил достойную, по его мнению, альтернативу.

«Буквально в августе у нас планируется открытие уникального комплекса — визит-центра Кроноцкого заповедника. Честно, мне даже больше понравилось там, чем в Долине Гейзеров. Потому что там вам проводят экскурсию, в деталях всё рассказывают. Там вы не ограничены временем присутствия, не ограничены интерактивностью. Я думаю, что вот это место будет доступно всем жителям нашего региона».

Кстати, Владимир Русанов высказался против возвращения практики недорогих пеших маршрутов в Долину гейзеров, которая действовала в 1970-1980-е годы.

«За период существования пеших маршрутов Долину гейзеров посетило порядка 10 тысяч человек. Так вот, от их посещения следы остались до сих пор. А сейчас, благодаря инфраструктуре, которая создана в Долине гейзеров, у нас такое же количество туристов без дополнительной антропогенной нагрузки, без последствий, посещает ее каждый год. Надо понимать специфику Долины гейзеров. Все-таки это уникальная территория и действительно, надо признать, что она доступна не всем».

- Как попасть в социальный тур?

- Социальные туры для удобства жителей Камчатки теперь «оцифрованы», ими можно воспользоваться через сайт Госуслуги41. У нас много категорий получателей социальных туров, они представлены на сайте. Зайдя на Госуслуги41, нужно сформировать себе сертификат на социальный тур. Вы выбираете категорию, по которой вы можете подать документы, подаете их. Если ваши документы соответствуют правилам получения социального тура, вы получаете сертификат, — пояснил министр.

В этом году для социальных туров доступны различные пешие маршруты, морские и конные прогулки. Нужно подать заявку в турфирму на тот вид социального тура, которым вы хотите воспользоваться, после чего туроператор свяжется с получателем тура.

Ключевский природный парк меняет хозяина

- Ключевский природный парк очень востребован у туристов. Здесь находится и самый высокий вулкан Евразии, и уникальное место, где в советскую эпоху испытывались луноходы — вулкан Плоский Толбачик, и знаменитый мёртвый лес. Ежегодно это направление притягивает к себе десятки тысяч туристов. Есть ли планы на развитие этого туробъекта?

- К сожалению, имеющаяся инфраструктура не соответствует тому спросу, который есть на это туристическое направление. Благодаря губернатору, было принято решение, что данная территория перейдет на федеральный уровень, — сообщил Владимир Русанов. — В данный момент операционной деятельностью на этой территории занимается наше краевое государственное бюджетное учреждение, но начинается переходный период. Территория перейдет в оперативное управление Кроноцкого государственного заповедника.

О санитарных точках

Во всем мире уровень туристических услуг того или иного региона определяют первую очередь по количеству санитарных точек и их качеству. На эту тему министр туризма Камчатского края получает как положительные, так и отрицательные отзывы.

«Например, санитарные точки, которые мы установили на Вилючинском перевале, на Дачных источниках, туристы высоко оценивают, ничего подобного в других регионах они не видели. В этих санитарных точках даже руки помыть можно, — сообщил Владимир Русанов. — Эти точки проходят ежедневное обслуживание, каждый день туда загружаются средства гигиены».

Негативные отзывы, по мнению министра, связаны с объективными причинами.

«Количество туристов растет, в этом году мы видим увеличение на 10%, а в количественном выражении это тысячи людей плюсом. И по отзывам я вижу, что уборки один раз в день уже не хватает. При этом львиная доля затрат как раз приходится не на установку санитарных узлов, а именно на их обслуживание. Санитарные точки находятся в отдаленных местах. И каждый день необходимо туда отправить полноприводную машину, заполненную водой и средствами гигиены. Для нас это вызов. Мы всячески в этом направлении работаем и стараемся делать это лучше».

А зимой — дешевле

- Камчатка вошла в топ-5 самых дорогих регионов для въездного туризма. По этому показателю край на втором месте после Республики Алтай. На двоих проживание стоит в среднем 102 тысячи рублей. Не иссякнет ли с такими ценами число желающих посетить регион?

- Спрос, превышающий предложение, предприниматель регулирует ценой. Пока на Камчатке в летний сезон на один номер в гостинице двое желающих, у нас и будут такие цены, — сказал Владимир Русанов. — С реализацией инвестиционных проектов — парка «Три вулкана», туристических кластеров «Паратунка», «Озерки», со строительством гостиниц — предложений станет больше, это повлечёт снижение цен.

По словам министра, запуск парка «Три вулкана» только на первом этапе увеличит номерной фонд на тысячу номеров, а это потенциально 2000 туристов. Реализация первого этапа намечена на 2027 год. Но за счет другого строительства в этом и в следующем году на Камчатке станет больше на несколько сотен гостиничных номеров.

Рассуждая о затратах туристов, Владимир Русанов отметил недооценённость зимнего турсезона на Камчатке, с более низкими затратами.

«Зимняя Камчатка нисколько не уступает летней. Просто мы пока не научились это правильно упаковывать в туристический продукт. Тем не менее, в этом году зимний туристический сезон показал рост на 30%. Есть также апрель, когда цены еще низки, а свободно можно продолжать кататься на горе Морозной, посещать наши термальные источники. Кроме того, с Кроноцким заповедником мы обсуждаем возможность круглогодичного посещения кальдеры вулкана Узон. После завершения строительства дороги и Халактырский пляж станет доступным круглый год», — порадовал министр туризма Камчатского края.

Мария ВЛАДИМИРОВА