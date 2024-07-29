Четырёх человек спасли во время пожара в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском героически спасли четырёх человек во время пожара. Двухкомнатная квартира на улице Петра Ильичёва загорелась около семи вечера 26 июля. Свидетелями происшествия стали несколько человек. Один из них бросился на помощь жильцам, рискуя собственной жизнью.

«Пожарным только сообщили о случившемся. По разговорам людей на улице я понял, что в одной из квартир находится человек, которому нужна помощь. Спросил, почему его никто не вытаскивает. Мне ответили, что там сейфовая дверь и вскрыть её невозможно. Но я решил все-таки попробовать, взял из ближайшего магазина лом и открыл дверь. Внутри квартиры находился мужчина, он уже был без сознания. Я вытащил его на улицу и стал откачивать. В это время подоспели пожарные. Всё произошло стремительно», - рассказал Табрик Гусейнага оглы Ахмедов.



После поступления вызова пожарно-спасательные подразделения были на месте в кратчайшие сроки. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России по Камчатскому краю.



Командир отделения второй пожарно-спасательной части МЧС России Кирилл Петков: «Приехав, я увидел, что на улице лежит человек в бессознательном состоянии, над ним склонился прохожий. Подбежав, я стал делать искусственную вентиляцию легких, откачивал мужчину минут 12. К счастью, он задышал. Потом приехала скорая помощь и увезла его в больницу».



Параллельно коллеги Кирилла из второй пожарно-спасательной части проводили разведку, чтобы понять есть ли в задымлённых помещениях люди. В одной из квартир на втором этаже они обнаружили двух женщин с грудным ребёнком. С помощью спасустройства пожарные МЧС России эвакуровали их на улицу, где людей осмотрели медики.



Пожар был потушен в течение часа. Причина возгорания выясняется.