Анестезиолог-реаниматолог Анна Терентьева: «Когда всё решается здесь и сейчас — это моё»

Анна Евгеньевна Терентьева в 2008 году окончила военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, там же завершила ординатуру и в должности военного врача анестезиолога-реаниматолога переехала на Камчатку для работы в военно-морском госпитале.

В 2013 году, на пороге открытия Регионального сосудистого центра, Анна Евгеньевна уволилась с военной службы. Сегодня она работает в Центре, о чем ни разу не пожалела. Она говорит о своем выборе исключительно с восхищением:

«РСЦ — это потрясающая организация, созданная на базе нашей краевой больницы. У нас молодой, рвущийся к новым знаниям и к новым профессиональным высотам коллектив. И есть практически все возможности реализовать себя, приносить пользу людям, спасать жизни наших пациентов».

Реанимация: как это работает

В реанимацию сосудистого центра поступают пациенты по кардиологическому и неврологическому профилю. Каждый год через ОРИТ РСЦ проходит около 1600 пациентов. Практически все, кого доставляют в РСЦ, проходят через ОРИТ: сто процентов неврологических больных и большинство кардиологических.

«Кардиологический профиль — это больные с острым коронарным синдромом, инфарктом миокарда, нарушениями сердечного ритма, когда требуется установка электрокардиостимуляторов. Неврологические больные — с нарушениями мозгового кровообращения по типу ишемического и геморрагического инсультов, разрывами аневризм, которые мы лечим вместе с нашими замечательными нейрохирургами».

Не секрет, что пациенты с такими патологиями — крайне тяжелые, с высокими рисками летального исхода, поэтому все они находятся в реанимации для интенсивного лечения и наблюдения. Как это работает?

«После того, как больной поступает из приёмного покоя в реанимацию РСЦ, решается вопрос о его оперативном лечении, потому что именно такой метод лечения неврологических и кардиологических больных во всем мире и в нашей стране признан наиболее эффективным. Решение нужно принимать быстро, и если оно положительное, больной поступает в операционную, а после операции обратно в реанимацию для интенсивного лечения и наблюдения. При стабилизации пациента он переводится в отделение либо кардиологии, либо неврологии, либо нейрохирургии для дальнейшего лечения», — рассказала заведующая о специфике работы отделения.

В ОРИТ РСЦ выполняются операции в рамках высокотехнологичной медицинской помощи — лечение острого коронарного синдрома, имплантация электрокардиостимуляторов, тромбоэкстракции и клипирования аневризм.

Коллектив молодых профессионалов

Все это делают золотые руки врачей реанимации. Вместе с заведующей в отделении работает 6 врачей, а также двое совместителей из Вилючинска, которые в условиях кадрового дефицита очень помогают штатным работникам.

Врачи отделения — это Марина Никитична Кренева, из Курской области, окончила Курский государственный медицинский университет, в ОРИТ РСЦ работает с 2013 года; Инна Сергеевна Кран— из Елизово, окончила Амурскую государственную медицинскую академию в Благовещенске, в ОРИТ РСЦ — с 2021 года; Рустам Рашитович Сабиров — из Петропавловска-Камчатского, окончил Иркутский государственный медицинский университет, в ОРИТ РСЦ — с 2010 года; Отчугаш Сергеевич Ооржак родился и вырос в Тыве, окончил Кемеровский государственный медицинский университет, в ОРИТ РСЦ — с 2023 года; Вячеслав Владимирович Шайкин — из камчатского посёлка Палана, окончил Дальневосточный государственный медицинский университет в Хабаровске, вернулся в край и с 2013 года работает в отделении реанимации РСЦ.

Именно в реанимации, пожалуй, самый большой коллектив медицинских сестер и младшего медперсонала, ведь тяжёлым больным их внимание и забота так необходимы. В коллективе их любят и ценят не только за профессиональное умение ухаживать за пациентами.

«Наши медсестры и санитарочки — это наши глаза и уши, потому что 24 на 7 они находятся возле пациента. По-другому не получится, ведь на врачах лежит колоссальный объем работы с историями болезни и другими документами. В результате от среднего и младшего медперсонала зависит очень многое: всё, что происходит с больным вне нашего поля зрения, может оценить только опытная и внимательная медсестра и вовремя сообщить врачам о его самочувствии. Поэтому работаем мы дружно и сплочённо», — говорит завотделением.

Все отделения Камчатской краевой больницы сегодня строят планы на будущее, связанное с предстоящим новосельем.

«Наше отделение, как и в целом Региональный сосудистый центр, нуждается в более обширной территории, в том числе в расширении коечного фонда. Больных у нас много, им требуются комфортные условия лечения, а нам, медикам, достойные условия для работы», — говорит Анна Терентьева.

Вместе с коллективом стационара ОРИТ РСЦ ожидают переезда в новое современное здание и связывают с этим событием большие надежды на будущее.

Мария ВЛАДИМИРОВА