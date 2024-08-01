Выплата при подписании контракта на Камчатке увеличена до 905 тысяч

В Камчатском крае единовременная выплата при подписании контракта о прохождении военной службы увеличена до 905 000 рублей. Увеличение размера выплаты связано с подписанным указом президента России о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые с 1 августа и до конца 2024 года заключат контракт для службы в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Ранее военным полагалась федеральная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей. Сейчас данная выплата составляет 400 тысяч рублей. Помимо этого, размер региональный выплаты при подписании контакта на Камчатке составляет 505 тысяч рублей», — сообщил камчатский представитель министерства обороны России.

Получить подробную информацию о работе пункта отбора на военную службу по контракту можно по телефону Единого кол-центра Камчатского края: 8-800-141-00-00. Также для граждан работает специализированный сайт, где подробно описаны все условия заключения контракта, юридические нюансы и требования, а также то, как будет проходить подготовка.

Кроме того, для желающих поступить на военную службу по контракту работает чат-бот «СВОи Za Родину!».