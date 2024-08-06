Работу и возможности МЦР на Камчатке обсудят сегодня в прямом эфире

Сегодня, 6 августа в 18:00 состоится прямой эфир с заместителем председателя правительства Камчатского края Викторией Сивак и руководителем Многопрофильного центра реабилитации Еленой Дегтярёвой. Они расскажут о социальном обслуживании граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в Камчатском крае, и их реабилитации и абилитации и ответят на вопросы, сообщили ИА «Камчатка» в краевом отделении фонда «Защитники Отечества».

Для просмотра эфира переходите по ссылкам: https//vk.com/pablickam41mcr, https://clck.ru/3CKsrU, https://clck.ru/36rU6e. Задавайте ваши вопросы в комментариях на странице ЦУР Камчатского края - https://clck.ru/3CJegh