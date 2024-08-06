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  4. Рыбак пропал у реки Авача в Камчатском крае

Рыбак пропал у реки Авача в Камчатском крае

14:35
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Рыбак пропал у реки Авача в Камчатском крае

В Камчатском крае спасатели МЧС России ведут поиски рыбака. Сегодня утром, 6 августа, в службу 112 позвонил мужчина и сообщил, что он вместе с приятелем рыбачил на берегу реки Авача в городе Елизово. В какой-то момент заявитель отлучился, а вернувшись, обнаружил только удочку друга. После самостоятельных поисков мужчина обратился за помощью к спасателям.

На месте происшествия работают сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России. Для большего охвата поисков применяется беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России по Камчатскому краю.

Фото: Виктор Гуменюк

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