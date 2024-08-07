Тело рыбака, пропавшего накануне на реке Авача, обнаружили спасатели на Камчатке

На Камчатке спасатели МЧС России совместно с полицейским обнаружили тело мужчины, пропавшего на реке Аваче.

«Тело было найдено в одном из заломов водоёма. В течение двух дней поиски вели сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России совместно с правоохранителями. Кроме того, на поиск также были ориентированы инспекторы Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства», - информирует Telegram-канал МЧС России по Камчатскому краю.





Как ранее сообщало ИА «Камчатка», утром, 6 августа, в службу 112 позвонил мужчина и сообщил, что он вместе с приятелем рыбачил на берегу реки Авача в городе Елизово. В какой-то момент заявитель отлучился, а вернувшись, обнаружил только удочку друга. После самостоятельных поисков мужчина обратился за помощью к спасателям.