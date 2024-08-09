СПЛЕТЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ

Я держу в руках музейный экспонат, сумку, плетёную корякской женщиной из морской травы. Нехитрая по форме, она до сих пор поражает совершенством сочетания утилитарности и красоты – за несколько десятилетий поблёкли цвета, но сумка осталась такой же крепкой, как и в первый день своего появления на свет, а нехитрый узор демонстрирует, с какой любовью и выдумкой мастерица украшала её, мечтая, как поразит подружек, выйдя в тундру. Наши народы, веками живущие по берегам рек и морей, кочующие по благодатной тундре – как эта трава, которая, будучи собранной и сплетённой, становится крепче, выдерживая любые невзгоды.

История тех, кого сегодня называют коренными малочисленными народами, такая же древняя и уникальная, как и история ведущих мировых цивилизаций. Просто они жили и формировали свою культуру в суровых природных условиях, на огромных пространствах, осваивать которые находилось мало охотников. В то время как эллины создавали свою мифологию, Средневековье сменялось Возрождением, по миру победно шествовали революции и войны, чукчи и коряки, ненцы и негидальцы ловили рыбу, пасли оленей, охотились на лесных зверей и верили, что вот этот миропорядок, вот эти лютые морозы и холодные ветры, бурные реки и мшистая тундра и есть смысл человеческого существования, когда важен каждый человек, живущий рядом или в паре кочёвок от тебя, важны доброе слово и поддержка.

Сегодня, в вихре времени, которое, кажется, с каждым днём убыстряет свой бег, эти жизненные принципы ещё не потеряны, они – плоть и кровь всех, кто живёт на этой земле. И пусть редко звучит в разговоре родной язык, а расшитые кухлянки и малахаи мы видим только по праздникам на артистах фольклорных ансамблей, но по-прежнему горит очаг в яранге оленевода, который поддерживает заботливая мамушка; по-прежнему светится янтарным цветом юкола, заготовленная рачительным хозяином на зиму. По-прежнему, начиная праздник, гости приносят жертву огню, а на улицах наших сел звучит звонкое «Амто!». Сегодня наш праздник, и отмечают его по всему огромному миру, надеясь и веря, что новые поколения не предадут память своего народа, не забудут сказки и песни своих предков. С праздником, земляки, с Днём коренных народов мира!

Татьяна Косыгина