Спортивная программа для детей «Зарядка со стражем порядка» прошла на Камчатке

В честь Дня физкультурника сотрудники краевого УМВД провели в Петропавловске спортивную программу с детьми в школе№ 1, сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед началом мероприятия лейтенант внутренней службы Ольга Лучинская объяснила детям, как важно и нужно заниматься спортом с раннего возраста, вести активный образ жизни, посещая спортивные секции.

«Рассказала о роли спорта в формировании крепкого здоровья, личности, характера и почему в профессии полицейского так важно поддерживать отличную физическую форму. Ольга Викторовна рассказала, что с раннего возраста занималась беговыми лыжами и бегом, что пригодилось ей в служебной деятельности», – добавили в пресс-службе.

Зарядка началась с разминки, а потом перешли на несложные упражнения для поддержания общей физической формы.

В конце спортивного урока Ольга напомнила ребятам о пользе здорового образа жизни, роли спорта и физкультуры в формировании личности и характера, о собственной безопасности и настоятельно рекомендовала соблюдать правила поведения на улице, в общественных местах и местах массового отдыха.

Дети получили полезную информацию, массу положительных эмоций и хорошее настроение на целый день. После завершения занятия мальчишкам и девчонкам вручили в подарок полезные памятки «Твоя пятерка безопасности», «Безопасный интернет детям», и наклейки «Безопасный интернет».