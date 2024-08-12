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Шесть человек спасли во время пожара в Петропавловске

12:24
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Шесть человек спасли во время пожара в Петропавловске

В Петропавловске-Камчатском пожарные МЧС России спасли шесть человек. Людей в спасустройствах вывели по автолестнице. Это произошло днём 11 августа на улице Командорской. Возгорание зафиксировали на первом и втором этажах многоквартирного жилого дома.

«К приезду пожарных 15 человек самостоятельно покинули здание, однако из-за сильного задымления жильцам верхних этажей была необходима помощь. Чтобы полностью справиться с пожаром, боевым расчётам потребовалось чуть больше часа. Пострадавших, погибших нет. Предварительная причина возгорания — поджог», - сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.
Телефон пожарной охраны — 01, с мобильных — 101, 112.

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