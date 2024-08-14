В 2024 году буду модернизированы все территориальные отделения КЦ «Работа России»  на Камчатке

Зампред регионального правительства Виктория Сивак проинспектировала ход ремонтных работ в Елизовском отделении КЦ «Работа России», сообщили ИА «Камчатка» в администрации края. Центр в Елизово – второй по величине в регионе. Сегодня здесь идут строительные работы, завозятся новое оборудование и современная мебель.

«В рамках нацпроекта “Демография” Камчатка участвует в программе модернизации службы занятости – создании Кадровых центров под единым брендом “Работа России”. Процесс модернизации был запущен на полуострове еще в 2022 году, но в этом году проводятся самые масштабные работы. На эти цели выделено более 160 миллионов рублей, из которых почти 140 миллионов – из федерального бюджета. Сегодня в регионе проходит капитальный ремонт и полный ребрендинг службы занятости населения. Кадровые центры должны стать удобными и комфортными и для граждан, и для работодателей, которые будут обращаться сюда за услугами», — рассказала Виктория Сивак.

В обновлённом Центре жителей Камчатки будут сопровождать с момента обращения в кадровый центр и до трудоустройства. Карьерные консультанты будут разрабатывать индивидуальную программу поиска работы, в которую может входить, например, повышение квалификации, стажировка и даже содействие в устройстве ребенка в детский сад.

«Модернизация – это не только внешний облик Кадровых центров, но и новые подходы в работе. Те пространства, которые сейчас создаются, позволят собирать людей в сообщества по интересам, в клубы, объединять работодателей и предпринимателей. Можно сказать, что Кадровый центр становится не только точкой притяжения для тех, кто ищет работу, и для тех, кто готов эту работу предоставить, но и площадкой карьерного развития у нас в регионе», —отметила заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

Комплексная модернизация службы занятости Камчатского края была запущена в 2021 году. Завершить её планируют к ноябрю 2024 года. Масштабная программа реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».