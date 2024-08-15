Житель Камчатского края выжил после встречи с медведем

В Камчатском крае спасательная операция развернулась вблизи садового товарищества. В лесу на мужчину напал медведь. Это произошло вблизи СНТ «Авача-1», в районе Пятой стройки, накануне вечером, 14 августа.

«В службу «112» позвонила женщина. По её словам, с ней по сотовому телефону связался сосед по даче. В лесной чаще на него напал медведь. Мужчине чудом удалось вырваться из лап хищника. После поступления сигнала на место сразу выдвинулась дежурная смена Камчатского спасательного центра МЧС России, сотрудники полиции, охотоведы и бригада скорой медицинской помощи. К приезду спасателей охотовед уже обнаружил раненного мужчину и вывел его на дорогу. Там сотрудники МЧС России оказали ему первую помощь», - об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.

По предварительным данным, у пострадавшего раны руки, головы, спины. Мужчину госпитализировали в Елизовскую больницу.

«В очередной раз напоминаю - медведь не "мимимишка". Это безжалостный, методичный убийца, который обязательно покажет свой нрав. Кормить диких животных НЕЛЬЗЯ. Этим вы подвергаете свою, а самое главное жизнь других людей, смертельной опасности, не говоря уже о том, что и животному выносите 100% смертный приговор. Надеюсь, что то, что я написал дойдет, наконец, до тех, кто спешит обязательно накормить "медведика" и выложить "видосик" в сеть... Помните о правилах поведения при встрече с медведем. Они простые: не бегать, не проявлять агрессию, встать в полный рост, поднять над собой вещи, тихонько уйти. Имейте с собой средства отпугивания диких животных. Берегите себя. Попали в беду - звоните 112!», - рассказал Сергей Лебедев, министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», 14 августа медведя видели в СНТ «Моховской». Тогда косолапый хищник пошёл в сторону шашлычки «Юлечка».