16 пьяных водителей выявили на камчатских дорогах во время массовых рейдов 

В Петропавловске-Камчатском в минувшие выходные прошли массовые рейды, направленные на выявление грубых нарушений Правил дорожного движения. Госавтоинспекторы выявили 366 нарушений. В частности, 16 водителей находились за рулём в состоянии опьянения. Причём, трое сели за руль в нетрезвом состоянии повторно. 28 водителей управляли транспортным средством не имея права управления. Также установлено восемь выездов на полосу встречного движения в нарушение установленных правил. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Подобные рейды госавтоинспекторы проводят еженедельно, как в выходные, так и в будние дни. Подобные мероприятия позволяют не только выявлять опасных нарушителей, но и в целом дисциплинируют водителей.

В полиции напомнили, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых грубых видов нарушения, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Аналогичные санкции предусмотрены и за отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Повторное подобное нарушение влечет уголовную ответственность и лишение свободы на срок до двух лет.