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  4. Без отставаний идёт строительство нового корпуса школы № 1 в Елизове на Камчатке

Без отставаний идёт строительство нового корпуса школы № 1 в Елизове на Камчатке

16:47
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Без отставаний идёт строительство нового корпуса школы № 1 в Елизове на Камчатке

Камчатский край, впервые строит такой большой объект в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», рассказали в правительстве региона. Новый корпус школы №1 рассчитан на 500 ученических мест. В здании разместятся кабинеты на 20 начальных классов вместимостью 25 человек.

«Федеральная программа большая, многие регионы в ней участвуют. Поэтому все внимание сегодня привлечено к тому, чтобы эта стройка состоялась и не отставала от тех планов, которые сегодня предусмотрены. Мы предусмотрели достаточно большой объем средств для софинансирования этой программы, но львиная доля денежных средств предусмотрена в федеральном бюджете», — рассказал заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Стройка идёт без отставаний по графику, большая часть бетонных работ завершится в этом году. Подрядная организация заблаговременно занимается подбором мебели и всего необходимого имущества, чтобы в 2025 году выполнить только доставку и расстановку.

«Последние 10 лет строительство жилья в городе активизировалось и из-за этого образовательные учреждения были переполнены. На сегодня в Елизове построены два детских сада, что позволило увеличить количество дошкольных мест почти на тысячу. Но возможности построить школу у нас не было, поэтому на сегодняшний день они все переполнены и работают в две. Поэтому благодаря решениям губернатора Владимира Солодова и нашего депутата Ирины Яровой у нас оперативно начал строиться дополнительный корпус. Это то решение, которое частично закроет насущные проблемы именно в части сменности. И все ребята этого района смогу посещать школу в одну смену», — сказал глава Елизовского муниципального района Сергей Тюлькин.

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