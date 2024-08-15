Сильнейшие атлеты Камчатки представят край на «Играх ГТО» в рамках ВЭФ

На базе павильона «Арена ГТО» Восточного экономического форума пройдет финальный этап Межрегионального фестиваля открытого Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО», где Камчатский край представят сильнейшие атлеты региона.

В этом году в отборочном этапе приняло участие рекордное количество жителей Камчатки. Это были представители воинских частей, МЧС, спортивные федерации, коллективы, в общей сумме зарегистрированных 431 человек. Приехали представители команд из Паланы, Усть-Камчатска, Соболево.

Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Спортивным центром Восточного экономического форума – 2024 станут павильоны Минспорта России, которые откроются на выставке «Улица Дальнего Востока». Традиционно заработают две площадки: «Спорт – норма жизни» и «Арена ГТО».

«Спорт – одна из важнейших составляющих жизни успешного и здорового человека. Россия всегда была, есть и остаётся великой спортивной державой. Но спорт – это не только про достижения, а про самого человека. Самое главное в спорте – воспитание характера, воспитание уважения к окружающим. Мы много сейчас говорим о воспитании подрастающего поколения, о здоровье как тела, так и духа. Спорт закаляет характер, воспитывает волю, стойкость, дисциплину, умение преодолевать трудности. Это преодоление себя, проверка своих возможностей. Такие качества нужны не только для того, чтобы стать сильнее и добиться результатов в конкретных спортивных дисциплинах. Прежде всего это про то, каким становится человек, как он тренирует себя в непростых условиях и как учится решать поставленные задачи», – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Стенды Минспорта России продемонстрируют возможности для занятий спортом на Дальнем Востоке – как для профессионалов, так и для любителей.

«Как отмечает президент России Владимир Владимирович Путин: „Роль Дальнего Востока для нашей страны, для её будущего, для позиции России в многополярном мире исключительно велика“. В том числе поэтому развитию спортивной отрасли в регионе уделяется большое внимание. По поручению главы государства ведётся работа по созданию центров единоборств, спортивной и художественной гимнастики, хоккея, плавания, бокса, академии тенниса и легкоатлетического манежа в составе федерального спортивно-тренировочного центра. Стенды Минспорта России на Форуме призваны продемонстрировать спортивный потенциал Дальнего Востока. Здесь, в восточной части России, отличная площадка для подготовки спортсменов, выступающих на соревнованиях в ДФО, Китае и других странах. В дальневосточных регионах также много спортсменов-любителей. Необходимо их энтузиазм поддерживать, внедрять культуру здорового образа жизни среди детей и взрослых. Занятия физической культурой и спортом должны быть доступными и популярными», – подчеркнул министр спорта России Михаил Дегтярев.

Павильон «Спорт – норма жизни» станет площадкой для обсуждения перспектив профессионального и массового спорта, международного сотрудничества, новых форматов спортивных мероприятий и других вопросов. Запланированы деловые сессии и конференции. Гости познакомятся с будущими крупными проектами российского спорта, его новыми видами, спортивными федерациями, вузами и школами страны, центрами подготовки, а также достижениями российских спортсменов.

В павильоне «Арена ГТО» проведут третий открытый Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО». В нём примут участие взрослые и детские команды всех одиннадцати дальневосточных регионов, а также сильнейшие профессиональные спортсмены со всей России. Для участников разработали комплекс упражнений, в который войдут десять базовых дисциплин ГТО и испытания, связанные с военной подготовкой. Это стрельба из лазерного пистолета, бег до 2 км, плавание, преодоление искусственных барьеров, погружение в воду с задержкой дыхания и оказание первой медицинской помощи.

Напомним, Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка «Улица Дальнего Востока» будет доступна для участников Форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.