Искателям приключений могут попасться сложные маршруты в Камчатском крае

Любители острых ощущений и искатели настоящих приключений, в рамках Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по России «Дальний Восток — Земля приключений», могут отправиться в захватывающее путешествие по Камчатскому краю.

Благодаря своей подготовке и тщательно спланированному маршруту, камчатцы и гости нашего края, в рамках первого сезона конкурса, смогли завоевать места победителей по разным номинациям.

Среди них победители и финалисты первого сезона лучших короткометражных фильмов по России, такие как Елена Поддубная, которая преодолела автозимник Анавгай-Палана на велосипеде, Ян Попов, прошедший 19-дневный поход по природному парку «Налычево» и вулкану Плоский Толбачик, а также Эрнест Леонидов, гость из Нижегородской области, который совершил семидневный поход в Камчатском крае к шести вулканам: Плоский Толбачик, Удина, Зимина, Камень, Безымянная и Ключевая сопка.

На международном форуме «Россия» в Москве, путешественники делились своими эмоциями и рассказывали, какие испытания они прошли на пути к финальной точке своего маршрута. Начиная от непредсказуемой смены погодных условий, заканчивая резкой перестройкой дороги по доселе неоткрытым маршрутам. Испытания требовали от искателей приключений спортивной подготовки, сноровки и находчивости.

«Разворот в сторону активных путешествий со всех сторон правильный. Не только с точки зрения того, что Дальний Восток нужно посетить обязательно, а еще с точки зрения того, что отдых на лежаках ничего положительного в жизнь человека не привносит. А вот когда ты выходишь и понимаешь: надо развести костер, поставить палатку, рассчитать свои силы, мне кажется, что тогда человек становится увереннее, сильнее», — заявил инициатор конкурса вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

С 1 мая открылся прием заявок на участие во 2 сезоне Всероссийского конкурса на лучшее путешествие «Дальний Восток – Земля приключений». До 30 декабря можно подать заявку на путешественникдв.рф и получить шанс выиграть главный приз — 3 млн рублей.

Конкурс проводится по инициативе вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Для участия в конкурсе необходимо снять короткометражный фильм до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток и направить его на оценку жюри.

Принять участие в конкурсе могут не только опытные путешественники, но и дети в сопровождении взрослых, а среди победителей первого сезона были как профессионально снятые фильмы, так и кадры, запечатленные на обычный телефон. По итогам конкурса лучшие работы победителей и призеров будут транслировать в эфирной сетке вещания региональных телеканалов, а отчетные сведения и видеофильмы добавят на интерактивную карту туристических маршрутов регионов Дальнего Востока.