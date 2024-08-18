Камчатку недолго, но сильно потрясло

Тихим ранним утром, жители Камчатки, те кто еще спал, быстро поднялись с кроватей от ощутимого землетрясения.



Это произошло в 07:10. По сообщению Камчатского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук», эпицентр землетрясения находился на расстоянии 113 километров от Петропавловска-Камчатского, в Авачинском заливе на глубине 6,4 километра. Его магнитуда составляла 7 баллов. Интенсивность землетрясения в городе, по предварительной оценке, была 6 баллов. После землетрясения у берегов Камчатки произошла серия афтершоков магнитудой 3,9 Угрозы цунами после землетрясения у берегов Камчатки нет, сообщает МЧС



«Пол ходил ходуном и звенела посуда в серванте и сильно качалась люстра. Кошка металась по квартире, и вырывалась из рук, когда её поймал и встал в дверной проём в ванной. Трясло около минуты, а может и побольше



Я на 5 этаже на 28 км так знатно ощутила .Мало того оно трясло так что я с дивана встать не смогла, так оно еще и качало после секунд 30 дополнительно. Вот это действительно было страшно. Балов 8/9 точно было…



Я на 2 этаже ещё и на холме . Успел ток штаны напялить паспорт схватить и на улицу убежал.

На удивление на улицу я со всего дома только 1 выбежал.



Теперь снова у меня будет паранойя Я после весны то долго отходила, прислушивалась к каждому шороху, а здесь меня вообще накрыло

Никто ж не знает что будет дальше и как последствия могут быть.» — сообщают горожане в соцсетях (орфография и пунктуация сохранены)