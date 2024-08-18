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  4. Вулкан Шивелуч извергается на Камчатке — гром, молнии и тучи пепла

Вулкан Шивелуч извергается на Камчатке — гром, молнии и тучи пепла

08:52
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Вулкан Шивелуч извергается на Камчатке — гром, молнии и тучи пепла

Началось извержение вулкана Шивелуч, купол Каран, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT). По визуальной оценке, высота пепловой колонны — 8 км над уровнем моря. Идут непрерывные электростатические разряды высокой энергии. Выдавливание лавы. Идет экструзивно-эффузивное извержение и возможны пепловые выбросы на высоту до 10 километров над уровнем моря.

Извержению Шивелуча присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Спасатели призывают гостей и жителей полуострова не предпринимать путешествий к вулкану и тем более не совершать на него восхождений. Пеплопад наблюдается в посёлке Усть-Камчатск

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