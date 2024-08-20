На Камчатке прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту

Сотрудники краевого управления МЧС приняли участие в состязаниях по пожарно-спасательному спорту, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Представители местных пожарных частей соревновались в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, на 100-метровой полосе с препятствиями и в боевом развертывании. По итогам состязаний определились сильнейшие спортсмены и команды», – добавили в МЧС.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», в подъеме по штурмовой лестнице с лучшим результатом 15,86 секунд финишировал представитель специализированной пожарно-спасательной части Геннадий Маерко. На 100-метровой полосе препятствий победил сотрудник третьей пожарно-спасательной части Владислав Ткаченко. Спортсмен финишировал с результатом 17,89 секунды.

В командной дисциплине «Боевое развертывание» с результатом 47,98 секунды победили сотрудники СУ ФПС №79 из Вилючинска. Дисциплина представляет собой упражнение по боевому развертыванию пожарного автомобиля для подачи огнетушащих средств. Спортсменам необходимо на скорость выполнить развертывание, и ствольщикам наполнить ёмкости двух мишеней.

«Данные соревнования являются прикладным видом спорта. Это спорт пожарных, который отличается от всех других тем, что спортсмен бежит не только прямо, но еще и вверх. Все победители будут участвовать в зональных соревнованиях и при успешном выступлении – на всероссийcких», – рассказал Максим Ушков, начальник отдела организации службы пожарно-спасательных формирований, подготовки и пожарно-спасательного спорта ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По итогам результатов всех забегов в общекомандном зачете победителем стала команда специализированной пожарно-спасательной части города Петропавловска-Камчатского. На втором месте – СУ ФПС №79 (город Вилючинск). На третьем – третья пожарно-спасательная часть.