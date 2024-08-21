Камчатские спасатели помогли заболевшей девочке добраться из района Ключевского вулкана в больницу

На Камчатке успехом завершилась спасательная операция. Заболевшую 10-летнюю девочку доставили в больницу из приюта Мациевского (район озера Державина вблизи Ключевского вулкана). Как ранее сообщало ИА «Камчатка», накануне, 20 августа, от руководителя зарегистрированной туристической группы поступило сообщение, что ребёнку десяти лет требуется эвакуация в медицинское учреждение. У девочки несколько дней была высокая температура.

Вертолёт не смог вылететь из-за плохой погоды. Тогда из посёлка Ключи к туристам выехали спасатели КГКУ «ЦОД» и два волонтёра. Проехать на машинах они не смогли, так как из-за дождей дорогу размыло. На вездеходе удалось преодолеть около восьми километров. В итоге до туристического лагеря, который находится на высоте около 1600 метров над уровнем моря, спасателям пришлось под дождём идти пешком около 10 километров. На обратном пути пошёл снег. Об этом корреспонденту ИА «Камчатка» рассказали в пресс-службе КГКУ «ЦОД».

Там добавили, что спасательная операция завершилась благополучно. К ночи девочку и её родителей доставили в Ключевскую районную больницу. Состояние у девочки стабильное.

Фото: Виктор Гуменюк