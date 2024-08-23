БОЛЬШЕ 130 УЧЕБНЫХ ЛЕТ

Одно из старейших на Камчатке учебных учреждений – Паланская средняя школа, в этом году уже 132-й раз откроет свои двери перед учениками. В начале сентября её порог переступят более 400 ребят.

Сегодня это современное учреждение образования, в котором созданы все условия для полноценной учёбы. Здесь и светлые кабинеты, спортивный и актовый залы, столовая. Работают системы видеонаблюдения и пожаротушения.

В этом году в паланской школе ввели в строй ещё одну систему – оповещения и управления эвакуацией в экстремальных ситуациях. Средства на её приобретение и установку в сумме более 5 с половиной миллионов рублей выделил краевой бюджет.

По словам директора школы, Татьяны Черкасовой, система позволяет не только своевременно оповещать о возникновении той или иной чрезвычайной ситуации, но и даёт чёткие указания о кратчайших путях эвакуации. Для управления эвакуацией используются световые указатели, выполняется трансляция текстовых сообщений и речевой информации.

К новому учебному году подготовлены и кабинеты - выполнен косметический ремонт, в классах появились новые парты, закуплены новые учебники – на их приобретение понадобилось без малого 2 млн 342,5 тыс. руб. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» освоены средства, предусмотренные на открытие дополнительных мест в системе дополнительного образования.

А с 1 сентября школу и учеников ждут некоторые изменения.

Например, предмет «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» будет разделен на два отдельных направления – «Физическая культура» и «Основы безопасности и защиты Родины».

Учебному предмету «Технология» вернули его первооснову, и теперь в школьном расписании занятий сновабудет значиться предмет «Труд (технология)».

- Развитию суверенной национальной системы образования и актуальным задачам региональной образовательной политики было посвящено прошедшее на днях августовское совещание работников образования Камчатского края, - рассказала Татьяна Черкасова. - Его программа была очень обширной и включала в себя сессии, семинары, творческие мастерские и другие мероприятия, в ходе которых обсуждались различные аспекты педагогической деятельности. Наши педагоги приняли онлайн-участие в семинаре «Создание единого воспитательного пространства в образовательной организации». Это одно из направлений, развитию которого в нашей школе уделяется серьёзное внимание.

В школе действует первичное отделение молодёжной общественной организации «Движение первых». На базе 4-а класса апробируется программа развития социальной активности учащихся начальной школы «Орлята России». Внедрена в практику программа формирования ценностных смысловых ориентаций обучающихся «Разговоры о важном».

Уже 4 года в Паланской школе действует Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Кроме того, здесь в течение всего учебного года будут действовать 19 кружков и спортивных секций. Порадует новыми постановками школьный театр «Глобус», в которых с удовольствием принимают участие и учителя, и ученики. Так что уже сегодня понятно - скучать в этом году школьникам Паланы не придется.

Александр Толкачёв.