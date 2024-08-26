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  4. Домашнему тирану на Камчатке отказано в смягчении наказания

Домашнему тирану на Камчатке отказано в смягчении наказания

10:55
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Домашнему тирану на Камчатке отказано в смягчении наказания

На Камчатке домашнему тирану отказано в смягчении наказания. В июне 2024 года приговором Петропавловск-Камчатского городского суда 34-летний житель краевой столицы признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (часть 1 статьи 111 УК РФ).

Как установил суд, в прошлом году подсудимый в алкогольном опьянении на почве ревности избил свою сожительницу, причинив тяжкий вред здоровью. У девушки диагностирован перелом ребра, который привёл к образованию пневмоторакса. В ходе судебного заседания подсудимый вину признал.

«По результатам рассмотрения представленных обвинением доказательств, фигуранту назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Посчитав приговор слишком суровым, мужчина подал апелляционную жалобу, просил его смягчить. С учётом позиции прокурора, участвовавшего в деле, краевой суд не установил оснований для изменения судебного акта. Отбывать наказание фигурант будет в колонии общего режима», - сообщила ИА «Камчатка» старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк.

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