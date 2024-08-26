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  4. Елизовским школьникам на Камчатке подарят «Точки роста»

Елизовским школьникам на Камчатке подарят «Точки роста»

12:55
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Елизовским школьникам на Камчатке подарят «Точки роста»

Четыре школы в елизовском районе откроют современные образовательные центры «Точка роста», сообщили в администрации ЕМР.

На их создание из краевого и местного бюджета выделено чуть более 7,7 миллиона рублей. Центры оснащены цифровыми лабораториями, учебными роботами-манипуляторами, цифровыми микроскопами и компьютерами. Благодаря этому школьники смогут качественно осваивать программы по физике, биологии и химии. Также в центрах можно получить дополнительные знания естественно-научной и технологической направленности.

«Естественно-научные центры откроются 1 сентября 2024 года на базе средней школы № 1 им. М.В. Ломоносова, в средней школе № 3, в средней школе № 8 им. В.Н. Орловского и в основной школе № 4 города Елизово», — говорится в сообщении.

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