522 тысячи тонн минтая выловили у берегов Камчатского края и Чукотки

На Камчатке представили обзор промысловой обстановки по состоянию на 25 августа 2024 года. По данным Северо-Восточного территориального управления федерального агентства по рыболовству, уровень освоения квот пользователями Камчатского края и Чукотского АО (промышленные, в том числе прибрежные) составляет 72,5 %. Вылов «квотируемых» объектов промысла составляет 787 583 тонны водных биоресурсов (неделя +7 264 тонны). К показателям 2023 года объём добычи меньше на 59 867 тонн, или 92,9 % к 2023 году.

Освоение промышленных, в том числе прибрежных квот в инвестиционных целях пользователями Камчатского края составляет 66,9 % (вылов – 50 378 тонн, в том числе крабов – 2 043 тонны), к показателям 2023 года – больше на 5 787 тонн. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в Северо-Восточном территориальном управлении федерального агентства по рыболовству.

Основные объекты промысла по объёмам вылова: минтай – 521 714 тонн (доля вылова 66 %); сельдь тихоокеанская – 103 984 тонны (13 %); кальмар командорский – 43 095 тонн (5 %); треска – 41 901 тонна (5 %), камбалы дальневосточные – 32 640 тонн (4 %); навага – 21 186 тонн (3%); терпуги – 13 508 тонн (2 %).

Положительная динамика наблюдается по сельди тихоокеанской – больше на 23 157 тонн, по кальмару командорскому – больше на 14 089 тонн, по терпугам – больше на 5 138 тонн, по наваге – больше на 3 630 тонн, по треске – больше на 2 243 тонны, по окуню морскому – больше на 1 588 тонн.

По состоянию на 25 августа 2024 года, суммарный вылов крабов (крабов камчатского, синего, равношипого и крабов-стригунов бэрди и опилио) в зоне ответственности управления составляет 12 456 тонн (за неделю + 455 тонн). Из них 11 656 тонн – в рамках инвестквот. Общий объём вылова на 2 715 тонн ниже аналогичных показателей 2023 года (в 2023 году вылов – 15 171 тонна).