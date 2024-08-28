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  4. Красиво, эстетично, повторяет природу родного края — парламентарии Камчатки оценили здание нового аэропорта в Елизове

Красиво, эстетично, повторяет природу родного края — парламентарии Камчатки оценили здание нового аэропорта в Елизове

10:55
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Красиво, эстетично, повторяет природу родного края — парламентарии Камчатки оценили здание нового аэропорта в Елизове

Заявленной темой выездного совещания парламентариев Камчатки на объект строительства аэровокзального комплекса был вопрос окончания строительства комплекса и дороги к нему, рассказали в краевом ЗакС. Возглавила комиссию председатель Заксобрания Ирина Унтилова.

«Что касается дороги, то Министерство транспорта заверило нас, что объект закончен. Отдельным этапом в конце этого года будут сданы очистные сооружения, по которым сейчас корректируются проектные решения с целью оперативного завершения строительно-монтажных работ. Поэтому сбоя с вводом объекта в эксплуатацию не возникнет. Далее мы прошли по аэровокзальному комплексу. Мы здесь уже во второй раз и видим, что стройка серьезно продвинулась. На объекте единовременно работают до полутора тысяч рабочих. Стройка ведется усиленными темпами. Объект находится в высокой стадии готовности. Уже 80% объекта завершено», — рассказал председатель постоянного комитета Анатолий Кирносенко.

Председатель комитета по строительству добавил, что проект соответствует самым смелым ожиданиям жителей и гостей Камчатского полуострова.

«Оно красиво, эстетично, повторяет природу родного края, эргономично вписывается в нее. Те перспективы, которые открываются для полуострова в целом потрясают. Потому что при принятии решения, совершать ли отсюда чартерные или регулярные рейсы, представители авиакомпаний осматривают здание аэропорта и его технические возможности», — поделился мнением Кирносенко. 

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