85-летнюю женщину сбили прямо возле подъезда жилого дома на Камчатке

В Камчатском крае сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего 27 августа в 15:40. В этот день под колёса автомобиля попала женщина. Это произошло в районе дома 2 по улице Виталия Бонивура в посёлке Пионерском Елизовского района.

«По предварительным данным, 28-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла Филдер», при движении задним ходом, не убедился в безопасности совершаемого маневра и совершил наезд на 85-летнюю женщину-пешехода, которая стояла позади транспортного средства», - сообщили ИА «Камчатка» в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Ей оказана медицинская помощь. По данному факту проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.