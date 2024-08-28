Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Происшествия
  4. 85-летнюю женщину сбили прямо возле подъезда жилого дома на Камчатке

85-летнюю женщину сбили прямо возле подъезда жилого дома на Камчатке

12:30
45
85-летнюю женщину сбили прямо возле подъезда жилого дома на Камчатке

В Камчатском крае сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего 27 августа в 15:40. В этот день под колёса автомобиля попала женщина. Это произошло в районе дома 2 по улице Виталия Бонивура в посёлке Пионерском Елизовского района.

«По предварительным данным, 28-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла Филдер», при движении задним ходом, не убедился в безопасности совершаемого маневра и совершил наезд на 85-летнюю женщину-пешехода, которая стояла позади транспортного средства», - сообщили ИА «Камчатка» в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Ей оказана медицинская помощь. По данному факту проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Женщина на Камчатке получила два года за избиение школьницы
Более 1 400 женщин Камчатки получили услуги по родовым сертификатам
Кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, работает на Камчатке
Арендное жильё в столице Камчатки получат востребованные в крае специалисты
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.