Спасатели ищут двух мужчин и 15-летнего подростка с помощью авиации у берегов Камчатки

В Камчатском крае подняли авиацию МЧС России для поиска двоих мужчин и 15-летнего подростка. Информация о произошедшем поступила 26 августа от следственных органов Хабаровского края.

«Как стало известно, ещё 9 августа семья из троих человек вышла в море на лодке катамаранного типа, чтобы совершить переход по маршруту мыс Перовского (Николаевский район Хабаровского края) — остров Сахалин. Их местонахождение до настоящего момента неизвестно. У компетентных органов есть основания полагать, что судно могло вынести течением к берегам Камчатки», - сообщили ИА «Камчатка» в МЧС России по Камчатскому краю.

Накануне, 27 августа, поисковые работы в Охотском море велись сразу двумя воздушными судами МЧС России в нескольких направлениях.

Так, вертолет МИ-8 МЧС России с сотрудниками поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю совершил облёт западного побережья полуострова — от села Усть-Большерецк до мыса Лопатка. Всего экипаж воздушного судна совместно со спасателями обследовал около 440 кв. км.

С начала поиска обследовано около 195 тысяч кв. км. акватории и более 10 тысяч прибрежной черты, включая бухты и заливы.