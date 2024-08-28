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  4. Семья коммерсантов на Камчатке похитила бюджетные деньги нацпроекта. Заведено уголовное дело

Семья коммерсантов на Камчатке похитила бюджетные деньги нацпроекта. Заведено уголовное дело

15:05
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Семья коммерсантов на Камчатке похитила бюджетные деньги нацпроекта. Заведено уголовное дело

Камчатские следователи по особо важным расследуют детали и обстоятельства уголовного дела возбужденного в отношении генерального директора коммерческой организации и её супруга, рассказали в ведомстве. Их обвинили в совершении хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

«По предварительным данным, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью и ее супруг, действуя в составе организованной группы, в период с мая по октябрь 2023 года в ходе исполнения государственных контрактов по реконструкции двух мостовых переходов через реки на участках автомобильной дороги в Елизовском районе, финансирование которых осуществлялось в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме более 18 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников Управления ФСБ России по Камчатскому краю. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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