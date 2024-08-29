Изменилось время отправления рейсов маршрута № 115 на Камчатке

Управление дорожно-транспортного хозяйства администрации Елизовского района приняло решение внести изменения в расписание движения маршрута № 115, Елизово – Раздольный, в будние дни, сообщили в мэрии через свой телеграм-канал.

«Со 2 сентября изменится время отправления утреннего и вечернего рейсов от автостанции города Елизово. Время первого рейса в 6:45. Время рейса на 18:15 меняется на 18:05, 19:25 меняется на 19:10. Время последнего рейса в 20:20», – сказано в сообщении.

Данные изменения были приняты после опроса жителей, который проходил с 24 по 28 июня. В голосовании приняли участие 173 человека, за изменение времени отправления автобуса по четырём рейсам в будние дни проголосовали 128 человек.

Расписание движения автобусов по маршруту выходного дня не меняется.

С 24 августа начал работать пригородный маршрут от автостанции города Елизово до базы отдыха «Зеленовские озерки».

С полным расписанием пригородных маршрутов можно ознакомиться на сайте: https://udth.elizovomr.ru/publikatsiia/raspisanie-prigorodnykh-avtobusov