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  4. Землетрясение магнитудой 6.1 ощутили жители столицы Камчатки

Землетрясение магнитудой 6.1 ощутили жители столицы Камчатки

16:50
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Землетрясение магнитудой 6.1 ощутили жители столицы Камчатки

В Петропавловске сегодня, 30 августа, в 16:24 произошло землетрясение магнитудой 6.1. По предварительным оценкам, интенсивность в столице края равна 4. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в Единой геофизической службе Российской академии наук.

Очаг залегал на глубине 27,1 километра. Расстояние до Петропавловска 126 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

По данным МЧС, землетрясение в Петропавловске, Вилючинске и городе Елизово ощущалось силой до пяти баллов. Угроза цунами не объявлялась.

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