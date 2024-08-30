Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. На севере Камчатки с 1 сентября стартует отопительный сезон

На севере Камчатки с 1 сентября стартует отопительный сезон

17:45
53
На севере Камчатки с 1 сентября стартует отопительный сезон

На севере Камчатки начинается отопительный сезон: с 1 сентября отопление начнут подавать в Аянке и Слаутном Пенжинского района, а также в Оссоре, Караге и Костроме Карагинского района.

Со 2 сентября отопление включат в Тымлате, с 11 сентября в Седанке Тигильского района. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства региона.
В Никольском Алеутского округа отопительный период круглогодичный. Котельные отключаются там для проведения профилактических работ на период не более двух недель.
Напомним, решение о начале теплоснабжения муниципалитеты принимают исходя из среднесуточной температуры воздуха, если она продержится на отметке 8 градусов тепла и ниже в течение пяти дней.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Ирина Яровая: Северные надбавки к зарплате жителей Камчатки не будут облагаться налогом по новой прогрессивной шкале НДФЛ
Детальный план работы северного завоза сформирован для Камчатки
Северные села на Камчатке осветило полярное сияние
ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ПРИДЕТ НА СЕВЕР КАМЧАТКИ
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.