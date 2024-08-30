На севере Камчатки с 1 сентября стартует отопительный сезон

На севере Камчатки начинается отопительный сезон: с 1 сентября отопление начнут подавать в Аянке и Слаутном Пенжинского района, а также в Оссоре, Караге и Костроме Карагинского района.

Со 2 сентября отопление включат в Тымлате, с 11 сентября в Седанке Тигильского района. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Никольском Алеутского округа отопительный период круглогодичный. Котельные отключаются там для проведения профилактических работ на период не более двух недель.

Напомним, решение о начале теплоснабжения муниципалитеты принимают исходя из среднесуточной температуры воздуха, если она продержится на отметке 8 градусов тепла и ниже в течение пяти дней.