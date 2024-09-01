Поиски пропавшего вертолёта возобновлены на Камчатке с четырёх утра — министр ЧС Лебедев

Наземная поисково-спасательная операция возобновилась в четыре утра, 1 сентября. Спасатели ищут вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» с пассажирами и членами экипажа. Всего на борту был 22 человека. Погода не позволяет поднять в воздух авиатехнику и специалисты МЧС будут по максимуму использовать беспилотники, рассказали в правительстве.

К поиску подключились представители туркомпаний полуострова и приглашают опытных гидов к участию. Волонтёры планируют пойти маршрутом от посёлка Сосновка и от горы Морозная до Голубых озёр.

Поисковую операцию значительно осложнил пришедший на Камчатку циклон с дождём, ветром и низкой облачностью. Кроме того, в районе, где пропала связь с вертолётом, гористая местность, густая растительность и большое количество медведей. Охранять жизнь спасателей от нападения диких животных привлечены специалисты краевого Минлесхоза.

В связи с пропажей вертолета Ми-8Т на базе телефона доверия ГУ МЧС России по Камчатскому краю работает горячая линия: 8 (4152) 30-10-99.

Центральный аппарат СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту пропажи вертолета Ми-8Т Возбуждено уголовное дело по факту утраты связи с экипажем по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России доложить о первоначальных результатах следствия.