Пусконаладочные работы на телескопических трапах начались в строящемся терминале аэропорта на Камчатке

Площадку строительства нового пассажирского терминала аэропорта Петропавловск-Камчатский посетили первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин, Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, Председатель Совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг и Председатель Совета директоров УК «Аэропорты Регионов» Ринат Халиков, рассказали в МАПК в Елизове.



«В настоящее время на площадке строительства нового здания терминала завершено устройство модульных фасадов внутреннего и наружного контура здания аэровокзала. Идёт устройство фасадов башен телетрапов и переходных галерей.В здании аэровокзала ведутся работы по отделке общественных зон и служебных помещений. Продолжается монтаж инженерных систем вентиляции, электроснабжения, кондиционирования, отопления и пожаротушения.

Подрядчик приступил к пусконаладочным работам на телескопических трапах. Новый пассажирский терминал оснащен 5 телескопическими трапами с возможностью увеличения до 8 в перспективе», — рассказали в пресс-службе аэропорта.



Площадь здания нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов составит 50 тысяч квадратных метров. В без труда разместится пятизвёздочная гостиница, магазины сувениров, одежды, товаров для отдыха и рыбалки, точки общественного питания различного формата.

Пропускная способность нового терминала составит 1145 пассажиров в час. На привокзальной площади оборудуют краткосрочную и долгосрочную парковки.