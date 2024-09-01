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Гранд-финал Кубка России «Искра панна кап 2024» собирает футболистов ДФО

13:40
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Гранд-финал Кубка России «Искра панна кап 2024» собирает футболистов ДФО

Гранд-финал Кубка России состоятся 7 сентября на стадионе футбольной Академии «Искра» в Хабаровске. Футбольные баталии один на один в клетке-арене (панна) стали неотъемлемой частью спортивной жизни Дальнего Востока, уверены организаторы. Играют в панну и представители футбольной школы Камчатки.

Честь Камчатского края будет защищать Егор Думаев – бронзовый призер спортивных игр «Дети Азии 2024», а также чемпион Камчатки по панна-футболу.

«В нашем регионе много талантливых футболистов! Участвовать в Кубке России нужно всем, это шанс сыграть с лучшим паннерами страны, побороться за внушительный денежный приз, а главное – показать уровень камчатского футбола», —заявляет Егор Думаев.

В Гранд-финале Кубка России встретятся 16 лучших игроков страны. Список финалистов формировался в ходе региональных панна-турниров: более тысячи спортсменов приняли участие в отборах по всей России. Это паннеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и с Дальнего Востока. Спортсмены поборются за призовой фонд в полмиллиона рублей

«Жители Дальнего Востока полюбили панна-футбол. Об этом говорят результаты отборочных турниров, которые мы провели в каждом городе ДФО. Кубок России по панне призван привлечь дополнительное внимание к этому виду спорта для еще большей его популяризации и развития», — рассказал Алексей Попов, директор Академии «Искра».

В 2023 году Кубок России по панна-футболу состоялся впервые и громко заявил о себе: приехали звёзды большого футбола, на трибунах собралось несколько тысяч зрителей, россияне смотрели турнир в прямом эфире на крупном спортивном телеканале.

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