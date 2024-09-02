Крушение вертолета МИ-8 на Камчатке начал расследовать Межгосударственный авиационный комитет

Крушение вертолета Ми-8 31 августа на Камчатке начал расследовать Межгосударственный авиационный комитет расследует, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава полуострова Владимир Солодов рассказал в ходе оперативного совещания, что сегодня также приедут представители Минтранса России в лице заместителя министра Российской Федерации Владимира Владимировича Потешкина.

«Также работает транспортная прокуратура и следственный комитет. Будет производиться расследование всех фактов крушения воздушного судна», – добавил губернатор.

Решением главы региона в правительстве края был создан штаб по вопросу ликвидации последствий крушения вертолета Ми-8.

«В штаб входит социальный блок, который будет заниматься психологической помощью и различными выплатами родственникам погибших, также помощью в оформлении документов. Транспортный блок координирует все вопросы, связанные с транспортом. Штаб был создан сразу, как вертолёт перестал выходить на связь. Сейчас ведется работа по доставке родственников для опознания тел», – сообщил заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский.

Воздушное судно авиакомпании «Витязь-Аэро» совершало перелет с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку в селе Николаевка 31 августа и перестало выходить на связь. Позже обломки судна были найдены на склоне сопки в Елизовском районе.