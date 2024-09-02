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  5. В новый учебный год вместе с «Молодёжь.Камчатка.Спорт» — Андрей Стуков

В новый учебный год вместе с «Молодёжь.Камчатка.Спорт» — Андрей Стуков

15:30
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В новый учебный год вместе с «Молодёжь.Камчатка.Спорт» — Андрей Стуков

В торжественной линейке посвящённой Дню знаний в средней школе № 42 приняли участие представители Камчатского краевого благотворительного фонда «Молодёжь.Камчатка.Спорт».

Основатель фонда Андрей Стуков и председатель попечительского совета фонда Марина Богданова поздравили учащихся, родителей и учителей с началом учебного года.

По традиции вручили благодарственные письма и денежные премии ребятам-волонтёрам, учащимся СОШ № 42 и Детской музыкальной школы N 7 им. А.А. Бабаджаняна за отличную учёбу, достижения в спорте, творчестве, за активную жизненную позицию.

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