Фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» провели на Камчатке

На Камчатке в минувшие выходные состоялся краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!», посвящённый сохранению природного богатства и бережному отношению к биоразнообразию Камчатского края. Мероприятие собрало сотни участников и гостей не только из разных районов Камчатки, но и из других регионов страны.

«Рыбалка — вид отдыха, который отличает наш регион от других. На Камчатке работают 148 туроператоров и приблизительно четверть из них предлагают именно рыболовный досуг. Замысел фестиваля — устойчивое рыболовство. Уже на протяжении многих лет, идеи экологического туризма мы совместными усилиями стараемся сделать частью жизни всей Камчатки», — рассказала заместитель министра туризма Камчатского края Светлана Пегова.

Юных гостей фестиваля ожидали интересные площадки: зона конкурса детских рисунков «Сохраняя Камчатку» в номинации «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!», игровые программы с аниматорами, аквагрим и многое другое. Чемпионат Камчатского края по рыболовному спорту памяти Андрея Пятко и Камчатский детско-юношеский фестиваль по рыболовному спорту прошли в Усть-Большерецком районе, близ посёлка Октябрьский. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В рамках фестиваля всегда проводятся взрослые и детские соревнования по ловле рыбы. Их цель — популяризация правильных методов ловли и бережного отношения к природе. В этом году для удобства участников и гостей мероприятия мы решили объединить оба соревнования и провести их в один день, а не в разные, как было раньше. Мы видим как с каждым годом растёт интерес не только у местных жителей, но и приезжих с других регионов: Находки, Краснодарского края, Перми и Москвы», — рассказал президент федерации рыболовного спорта Камчатского края, главный судья соревнований Иван Зыбин.

Победителем XI Чемпионата Камчатского края по рыболовному спорту стал Алексей Плотников. На втором месте оказался Олег Касьянюк, на третьем – Артём Блошенко. Победителем детско-юношеского фестиваля Камчатского края по рыболовному спорту стал Николай Щербин, второе место и приз за самую большую рыбу получил Иван Типсин, третье – Екатерина Маркина.

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