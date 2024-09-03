Все вопросы решаемы —Татьяна Гильмутдинова о работе интернет-приёмной губернатора

Жительница Петропавловска-Камчатского поделилась личным опытом обращения в интернет-приёмную губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

«Я обращалась к Владимиру Солодову по вопросу вакцинации против клещевого энцефалита, потому что планировала направиться в регион, где клещи есть и знала, что мне нужно привиться. Но, обратившись в свою поликлинику, я узнала, что вакцины нет и когда будет – неизвестно. Я решила обратиться с этим вопросом в интернет-приёмную губернатора Камчатского края. Буквально в течение семи дней мне перезвонили из моей поликлиники, сказали, что я могу обратиться в другое учреждение здравоохранения, где вакцина была в наличии. Я рада, что так оперативно отреагировали на моё обращение. Скоро будет проводится прямая линия с губернатором, я считаю, что это очень важно, потому что это позволяет людям разными способами решить вопрос. Свой я уже направила и буду ждать на него ответа», — рассказала жительница Петропавловска-Камчатского Татьяна Гильмутдинова.

Татьяна добавила, что на её вопрос отреагировали оперативно. Также обратила внимание на удобство и доступность при заполнении обращения.

«Министерством здравоохранения Камчатского края было оперативно рассмотрено обращение и оказано содействие в решении вопроса организации вакцинации против клещевого энцефалита. В регионе достаточное количество вакцины от этого заболевания. Если в подведомственном учреждении не оказывается нужной вакцины, врач перенаправляет пациента в медицинское учреждение, где вакцина есть», — сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Напомним, что губернатор Владимир Солодов проведёт «Прямую линию» 12 сентября в 19:30.

Вопросы вы можете направить на официальный сайт краевого правительства, а также в чат-бот, как в виде текста, так в видеоформате.

В эфире будут поднимать ключевые для региона темы: поддержка земляков на СВО, проблемы здравоохранения, благоустройство территорий и дорожное строительство, вопросы получения образования.

Трансляцию можно будет посмотреть на Rutube-канале правительства Камчатского края, канале ИА «Камчатка», федеральном канале «Россия 24», а также на региональных телеканалах — «41 Регион» и «Камчатка-1».