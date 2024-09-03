Теракт условный, учения максимальные: камчатские спецподразделения защитили Мутновскую ГеоЭС

Оперативный штаб в Камчатском крае провел учение по пресечению условного террористического акта на Мутновской геотермальной электростанции. Условия были максимально приближены к реальным.

«Диверсионно-террористическая группа совершила нападение на Мутновскую ГеоЭС с применением беспилотных летательных аппаратов, стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств», — рассказали о плане учений в штабе.

Поставленные в ходе учений задачи выполнены в полном объеме.

«Спецподразделения силовиков нейтрализовали террористов. Взрывотехники и кинологи осуществили поиск взрывных устройств. Специалисты ГУ МЧС отработали действия по тушению пожара», — подвели итог учений.

К решению учебных задач привлекались представители ПУ ФСБ России по восточному арктическому району, УФСБ России по Тихоокеанскому флоту, 5 объединенного авиационного отряда, войск и сил на северо-востоке России, ЦССИ ФСО России в Камчатском крае, СУ СК России по Камчатскому краю и Правительства Камчатского края.